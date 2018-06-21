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ВНО-2018: участники получили результаты тестов по всем предметам

ВНО-2018: участники получили результаты тестов по всем предметам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Участники внешнего независимого оценивания получили результаты тестирования еще по четырем предметам. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО, передает УНН.

Карточки результатов и бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии размещены на информационных страницах участников.

Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку по шкале 100-200 баллов и таблицы соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений по шкале 1-12 баллов опубликованы на сайте УЦОКО.

Участники ВНО в случае возникновения сомнений в правильности установки результата тестирования могут подать апелляцию в УЦОКО. Заявления можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов ВНО, учитывая день объявления (до 25 июня включительно).

Информационную карточку со своей информационной страницы участники смогут распечатать с 22 июня. Этот документ, в котором указано результаты ВНО по всем предметам, является приложением к сертификату ВНО и подается в приемные комиссии при поступлении.

Как сообщал УНН, 15 июня было обнародовано результаты ВНО из семи предметов.

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