Оприлюднено результати ЗНО із семи предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Результати ЗНО з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов розміщено на інформаційних сторінках учасників. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.
Учасники ЗНО з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов можуть дізнатися результати тестів на своїх інформаційних сторінках.
Скан-копії бланків відповідей з цих предметів будуть завантажені на інформаційні сторінки учасників ЗНО до 16 червня.
Як зазначається, учасник ЗНО може подати апеляцію до УЦОЯО у разі сумнівів щодо правильності встановлення результату. Апеляцію можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів.
Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури не склали 14,5% від загальної кількості учасників