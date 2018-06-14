ЗНО з української мови і літератури не склали 14,5% осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури не склали 14,5% від загальної кількості учасників, передає УНН з посиланням на osvita.ua.
Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг “склав/не склав” для тесту ЗНО з української мови і літератури, який у 2018 році дорівнюватиме 23 тестовим балам.
“Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з української мови і літератури складає 14,5% від загальної кількості учасників тестування”, — сказано у повідомленні.
Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, зможуть використати отримані результати при вступі до закладів вищої освіти.
До 15 червня мають бути оголошені результати тестування.
Як повідомляв УНН, ЗНО з математики не склали майже 19% учасників.