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ЗНО з математики не склали майже 19% учасників

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для зовнішнього незалежного оцінювання з математики, який у 2018 році дорівнюватиме 10 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було прийняте під час засідання, що відбулось у Міністерстві освіти і науки. Повідомляє УНН з посиланням на osvita.ua

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до закладів вищої освіти.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з математики складає 19 773 особи, що дорівнює 18,57% від загальної кількості учасників тестування.

До 15 червня мають бути оголошені результати, що отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з математики, а також ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація з математики, дорівнює 52 балам.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики, дорівнював 62 тестовим балам.

Як повідомляв УНН, участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з хімії взяли 89% від зареєстрованих.

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