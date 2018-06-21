ЗНО-2018: учасники отримали результати тестів з усіх предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестування ще з чотирьох предметів. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО, передає УНН.
Картки результатів і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії розміщено на інформаційних сторінках учасників.
Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку за шкалою 100−200 балів і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень за шкалою 1–12 балів опубліковано на сайті УЦОЯО.
Учасники ЗНО у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату тестування можуть подати апеляцію до УЦОЯО. Заяви можна подавати протягом п’яти календарних днів із дня офіційного оголошення результатів ЗНО, ураховуючи день оголошення (до 25 червня включно).
Інформаційну картку зі своєї інформаційної сторінки учасники зможуть роздрукувати з 22 червня. Цей документ, у якому вказано результати ЗНО з усіх предметів, є додатком до сертифіката ЗНО і подається до приймальних комісій під час вступу.
Як повідомляв УНН,15 червня було оприлюднено результати ЗНО із семи предметів.