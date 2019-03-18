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Уничтожение ВСУ, теми, кто сейчас претендует на должность Главнокомандующего, привело к оккупации Крыма и части Донбасса - Герасимов

Киев • УНН

 • 9901 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На прошлой неделе состоялось два заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины в период до начала войны. Об этом на заседании Согласительного совета председателей комитетов и руководителей фракций ВР, сообщил председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает УНН.

Уничтожение ВСУ, теми, кто сейчас претендует на должность Главнокомандующего, привело к оккупации Крыма и части Донбасса - Герасимов

"Результаты заседаний наконец привлекли внимание журналистов, к которому ужасного состояния были доведены Вооруженные силы Украины накануне российской агрессии, и кто привел их к такому состоянию", - добавил он.

Артур Герасимов также сообщил, что на заседании ВСК была обнародована информация о масштабах хищения украинской армии до 2014 года.

"Комиссия предоставила результаты расследования схем времен правительств Тимошенко и Януковича, и министров обороны Гриценко, Соломатина, Лебедева. По официальным документам удалось установить, что боеспособную технику тотально распродавали по ценам иногда в 35 раз ниже рыночных! Например, важные зенитно-ракетные системы С-300, во времена управления господина Гриценко, просто сняли с боевого дежурства и продали Казахстана. Сегодня они были бы убедительным аргументом в сдерживании российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Через подобные схемы украинскую армию был ограблен на сотни миллионов, даже миллиарды гривен ", - заявил председатель фракции.

Артур Герасимов также сообщил, что ВСК пришла к выводу, что систематическое уничтожение Вооруженных Сил до 2014 года, в том числе, теми, кто сейчас претендует на должность Главнокомандующего стало одной из причин, приведших к аннексии Крыма и вторжения регулярных российских войск в беззащитную Украину.

"Только благодаря четкой стратегии Президента Петра Порошенко о противодействии врагу и невероятным усилием украинского народа, украинской армии, волонтеров, добровольцев - удалось остановить захватчиков и сохранить независимую Украину!", - подчеркнул Председатель фракции.

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