Пропавшую 16-летнюю девушку в Кировоградской области нашли мертвой: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство из-за гибели 16-летней девушки в Кировоградской области, которая была объявлена в розыск. Ее нашли мертвой в заброшенном колодце. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Кировоградской области.
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"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 УКУ - умышленное убийство", - рассказали в полиции.
Детали
Пресс-служба полиции Кировоградской области ранее сообщала, что 18 августа, в результате поисковых мероприятий, тело разыскиваемой несовершеннолетней с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала.
"Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - отметили в полиции.
Дополнение
16 августа в отделение полиции в Кировоградской области поступило сообщение об исчезновении 16-летней девушки, которая в ночь на 15 августа ушла из дома и не вернулась.