Зниклу 16-річну дівчину на Кіровоградщині знайшли мертвою: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель 16-річної дівчини на Кіровоградщині, яку було оголошено в розшук. ЇЇ знайшли мертвою у закинутому колодязі. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Кіровоградської області.
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“Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство”, — розповіли в поліції.
Деталі
Пресслужба поліції Кіровоградської області раніше повідомляла, що 18 серпня, у результаті пошукових заходів, тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.
“Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи”, — зазначили в поліції.
Доповнення
16 серпня до відділення поліції на Кіровоградщині надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини, яка в ніч на 15 серпня пішла із дому та не повернулася.