Зниклу 16-річну дівчину на Кіровоградщині знайшли мертвою: ﻿поліція відкрила провадження

ukru
10:29 • 563 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 109288 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151783 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 220573 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176423 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 171749 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187621 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154729 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 87496 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 80865 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 76590 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 104313 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 68923 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 220575 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 182157 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 278004 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 273571 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 400720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 77197 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 84120 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 80635 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106460 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116078 перегляди
Актуальне
Зниклу 16-річну дівчину на Кіровоградщині знайшли мертвою: ﻿поліція відкрила провадження

Зниклу 16-річну дівчину на Кіровоградщині знайшли мертвою: ﻿поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 38367 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель 16-річної дівчини на Кіровоградщині, яку було оголошено в розшук. ЇЇ знайшли мертвою у закинутому колодязі. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Кіровоградської області.

Цитата:

“Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство”, — розповіли в поліції.

Деталі

Пресслужба поліції Кіровоградської області раніше повідомляла, що 18 серпня, у результаті пошукових заходів, тіло розшукуваної неповнолітньої особи з тілесними ушкодженнями було виявлено у закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

“Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи”, — зазначили в поліції.

Доповнення

16 серпня до відділення поліції на Кіровоградщині надійшло повідомлення про зникнення 16-річної дівчини, яка в ніч на 15 серпня пішла із дому та не повернулася.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами