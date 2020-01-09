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Пропавших после празднования Нового года подростков нашли на вокзале

Пропавших после празднования Нового года подростков нашли на вокзале

Киев  •  УНН

 • 13564 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Полиция Киевской области разыскала двух несовершеннолетних, которые пропали после празднования Нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в области.

"Полиция разыскала ребят, которые исчезли в Богуславском районе. Разыскали и задержали пропавших несовершеннолетних на столичном вокзале сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области", - говорится в сообщении.

Указано, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что ребята могут находиться на Центральном вокзале в Киеве. Такую информацию полицейские передали оперативникам областного управления полиции.

"К счастью, с детьми ничего плохого не случилось. За ними уже выехали родные и работники Богуславской полиции. Что именно побудило детей к такому поступку, полиция дальше будет выяснять", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в Киевской области разыскивали двух несовершеннолетних, которые пропали после празднования Нового года.

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