Пропавших после празднования Нового года подростков нашли на вокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Полиция Киевской области разыскала двух несовершеннолетних, которые пропали после празднования Нового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в области.
"Полиция разыскала ребят, которые исчезли в Богуславском районе. Разыскали и задержали пропавших несовершеннолетних на столичном вокзале сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области", - говорится в сообщении.
Указано, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что ребята могут находиться на Центральном вокзале в Киеве. Такую информацию полицейские передали оперативникам областного управления полиции.
"К счастью, с детьми ничего плохого не случилось. За ними уже выехали родные и работники Богуславской полиции. Что именно побудило детей к такому поступку, полиция дальше будет выяснять", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, в Киевской области разыскивали двух несовершеннолетних, которые пропали после празднования Нового года.