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Зниклих після святкування Нового року підлітків знайшли на вокзалі

Зниклих після святкування Нового року підлітків знайшли на вокзалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Поліція Київщини розшукала двох неповнолітніх, які зникли після святкування Нового року. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

"Поліція розшукала хлопців, які зникли на Богуславщині. Розшукали та затримали зниклих неповнолітніх на столичному вокзалі працівники Управління карного розшуку поліції Київщини", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що під час проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що хлопці можуть перебувати на Центральному вокзалі у місті Києві. Таку інформацію поліцейські передали оперативникам обласного управління поліції.

"На щастя, з дітьми нічого лихого не трапилось. За ними вже виїхали рідні та працівники Богуславської поліції. Що саме спонукало дітей до такого вчинку, поліція далі з’ясовуватиме", - додали у відділі комунікації.

Нагадаємо, на Київщині розшукували двох неповнолітніх, які зникли після святкування Нового року.

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