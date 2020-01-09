Зниклих після святкування Нового року підлітків знайшли на вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Поліція Київщини розшукала двох неповнолітніх, які зникли після святкування Нового року. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
"Поліція розшукала хлопців, які зникли на Богуславщині. Розшукали та затримали зниклих неповнолітніх на столичному вокзалі працівники Управління карного розшуку поліції Київщини", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що під час проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що хлопці можуть перебувати на Центральному вокзалі у місті Києві. Таку інформацію поліцейські передали оперативникам обласного управління поліції.
"На щастя, з дітьми нічого лихого не трапилось. За ними вже виїхали рідні та працівники Богуславської поліції. Що саме спонукало дітей до такого вчинку, поліція далі з’ясовуватиме", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, на Київщині розшукували двох неповнолітніх, які зникли після святкування Нового року.