На Київщині розшукують двох неповнолітніх, які зникли після святкування Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Київщині поліція розшукує двох неповнолітніх хлопців, які разом відсвяткували Новий рік, а потім вийшли з дому і не повернулись. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
“Працівники поліції Київщини розшукують двох жителів села Медвин: 15-річного Дмитра Княгицького та 16-річного Валентина Безрека. Встановлено, що хлопці зустріли Новий рік за місцем проживання Дмитра, де перебували ще упродовж трьох днів. Третього січня вони разом вийшли з будинку і до цього часу ніхто з них не повернувся до своєї домівки”, — йдеться у повідомленні.
Прикмети Дмитра Княгицького: на вигляд 15-16 років, зріст 188 см, худорлявої статури, обличчя кругле, очі карі, волосся темно-русяве, коротке. Був одягнений у зимову куртку вишневого кольору, чорні спортивні штани з написом “Аdidas” та короткі замшеві черевики чорного кольору. Був без шапки.
Прикмети Валентина Безрека: зріст 182 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі. Був одягнений у темно-зелену зимову куртку, чорні спортивні штани з жовтими вставками на колінах та чорні кросівки. Також був без головного убору.
Повідомляється, що поліція розмістила орієнтування на сторінці в Facebook, перевіряє камери відеоспостереження, автобусні та залізничні вокзали.
Нагадаємо, у столиці зникла неповнолітня дівчинка.