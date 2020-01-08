В Киевской области разыскивают двух несовершеннолетних, которые исчезли после празднования Нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Киевской области полиция разыскивает двух несовершеннолетних ребят, которые вместе отпраздновали Новый год, а потом вышли из дома и не вернулись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
“Сотрудники полиции Киевской области разыскивают двух жителей села Медвин: 15-летнего Дмитрия Княгицького и 16-летнего Валентина Безрека. Установлено, что ребята встретили Новый год по месту жительства Дмитрия, где находились еще в течение трех дней. Третьего января они вместе вышли из дома и до сих пор никто из них не вернулся в свой дом”, - говорится в сообщении.
Приметы Дмитрия Княгицького: на вид 15-16 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Был одет в зимнюю куртку вишневого цвета, черные спортивные штаны с надписью “Аdidas” и короткие замшевые ботинки черного цвета. Был без шапки.
Приметы Валентина Безрека: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, лицо овальное, глаза карие. Был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, черные спортивные штаны с желтыми вставками на коленях и черные кроссовки. Также был без головного убора.
Сообщается, что полиция разместила ориентирования на странице в Facebook, проверяет камеры видеонаблюдения, автобусные и железнодорожные вокзалы.
Напомним, в столице пропала несовершеннолетняя девочка.