У столиці зникла неповнолітня дівчина

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Поліція Києва розшукує неповнолітню дівчину, яка напередодні пішла з дому та не повернулась, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Національної поліції України у Facebook.

"Столична поліція просить допомогти розшукати 13-річну дівчину. 3 січня Тирон Альбіна Євгеніївна пішла з дому та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме. Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 162 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, довге, пряме, карі очі. Над губою зліва - темна родимка", - повідомили в поліції.

Зі слів правоохоронців, дівчина була одягнута у рожеву куртку, чорні штани, коричневі кросівки та коричневий шарф поверх куртки.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Одесі повідомили про зникнення дівчини 2006 року народження, яка 18 грудня поїхала з Миколаєва до батька в Одесу і не повернулась.

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