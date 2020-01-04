У столиці зникла неповнолітня дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Поліція Києва розшукує неповнолітню дівчину, яка напередодні пішла з дому та не повернулась, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Національної поліції України у Facebook.
"Столична поліція просить допомогти розшукати 13-річну дівчину. 3 січня Тирон Альбіна Євгеніївна пішла з дому та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме. Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 162 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, довге, пряме, карі очі. Над губою зліва - темна родимка", - повідомили в поліції.
Зі слів правоохоронців, дівчина була одягнута у рожеву куртку, чорні штани, коричневі кросівки та коричневий шарф поверх куртки.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Одесі повідомили про зникнення дівчини 2006 року народження, яка 18 грудня поїхала з Миколаєва до батька в Одесу і не повернулась.