В столице пропала несовершеннолетняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Полиция Киева разыскивает несовершеннолетнюю девушку, которая накануне ушла из дома и не вернулась, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины в Facebook.
"Столичная полиция просит помочь разыскать 13-летнюю девушку. 3 января Тирон Альбина Евгеньевна ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка", - сообщили в полиции.
По словам правоохранителей, девушка была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф поверх куртки.
Как сообщалось ранее в УНН, в Одессе сообщили о пропаже девушки 2006 года рождения, которая 18 декабря поехала из Николаева к отцу в Одессу и не вернулась.