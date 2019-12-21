В Одесі розшукують неповнолітню
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Одесі розшукують дівчинку 2006 року народження, яка 18 грудня поїхала з Миколаєва до батька в Одесу і зникла. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"Портофранківським відділенням поліції розшукується Черняєва Марина В'ячеславівна, 2006 року народження, яка 18 грудня цього року самостійно поїхала до свого батька в Одесу з Миколаєва, однак до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме", - йдеться у повідомленні.
Прикмети: зріст 165 см., худорлявої статури, довге світле волосся.
Була одягнена в куртку зеленого кольору, сині штани та чорні черевики.
Нагадаємо, в Одесі безвісти зникла неповнолітня.