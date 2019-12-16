В Одесі безвісти зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Одесі безвісти зникла дівчина 2005-го року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Таїровським відділенням поліції Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області розшукується Гайтан Мирослава, 2005 року народження", - йдеться в повідомленні.
Прикмети: зріст 155 см, очі темні, волосся коротке, руде з темним коренем.
Була одягнена в пальто зеленого кольору, білі кросівки, джинси чорного кольору.
Нагадаємо, у Миколаївській області зникла безвісти дівчина 2003 року народження.
Як повідомляв УНН, на Тернопільщині 15-річного хлопця, який зник безвісти 22 листопада, знайшли мертвим у полі.