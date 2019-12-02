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На Миколаївщині зникла неповнолітня

На Миколаївщині зникла неповнолітня

Київ • УНН

 • 10400 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Миколаївській області зникла безвісти дівчина 2003 року народження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

"Корабельним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження Леонтьєвої Ліліани Вікторівни 2003 року народження, яка 30 листопада близько 07:15 пішла з дому розташованого по пр. Богоявленському на навчання та до теперішнього часу місце знаходження її невідоме", - йдеться в повідомленні. 

Прикмети: вік 16 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся темно-русяве, пряме, довге.

Була одягнена в куртку синього кольору, шапку та шарф сірого кольору, джинси синього кольору, кросівки зимові чорного кольору. При собі має рюкзак блакитного кольору.

Нагадаємо, на Київщини розшукали зниклого священника, який пішов на добу у ліс молитися.

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