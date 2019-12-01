На Київщини розшукали зниклого священника, який пішов на добу у ліс молитися

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Священнослужителя, що напередодні зник у Бородянському районі, знайшли. Про це повідомив керівник поліції області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Як повідомив правоохоронцям розшукуваний: "ходив та молився у лісі".

Нагадаємо, у пошуковій операції було задіяно 120 працівників поліції, також допомогала громада. Повідомлення про зникнення священика надійшло 30 листопада.

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