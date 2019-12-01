На Київщині зник священик, триває пошукова операція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У смт. Клавдієво Бородянського району Київської області безвісно зник священослужитель. Повідомлення про зникнення надійшло в суботу від одного з прихожан. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київської області.
Особовий склад поліції регіону піднято по тривозі, очолює пошукову операцію керівник поліцї області Андрій Нєбитов. Залучено всі підрозділи превентивної діяльності та кримінальну поліцію.
Пошукові заходи тривають.
Прикмети розшукуваного: чоловік віком 45-ти років, спортивної статури, зріст близько 185 см, темно-русе волосся, сіро-зелені очі, вуса та борода. На момент зникнення, ймовірно, був одягнений у темну куртку та камуфльовані штани.
Поліція просить тих, хто знає, повідомити про місцезнаходження священика за тел: (04577) 5-64-41, 093-263-34-66 або 102.
Нагадаємо, закарпатцю оголосили підозру через погрози вбивством священику.