В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Одессе разыскивают девочку 2006 года рождения, которая 18 декабря поехала из Николаева к отцу в Одессу и исчезла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Портофранковским отделением полиции разыскивается Черняева Марина Вячеславовна, 2006 года рождения, которая 18 декабря этого года самостоятельно поехала к отцу в Одессу из Николаева, однако до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
Приметы: рост 165 см., худощавого телосложения, длинные светлые волосы.
Была одета в куртку зеленого цвета, синие брюки и черные ботинки.
Напомним, в Одессе без вести пропала несовершеннолетняя.