В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю

"Портофранковским отделением полиции разыскивается Черняева Марина Вячеславовна, 2006 года рождения, которая 18 декабря этого года самостоятельно поехала к отцу в Одессу из Николаева, однако до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 165 см., худощавого телосложения, длинные светлые волосы.

Была одета в куртку зеленого цвета, синие брюки и черные ботинки.

Напомним, в Одессе без вести пропала несовершеннолетняя.