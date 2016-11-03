Пропавших в Одесской области рыбаков до сих пор не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Спасатели Одесской области продолжают поиски двух рыбаков, пропавших 29 октября в акватории озера Кагул. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.
"3 ноября поиски возобновлены. С начала поисковых работ обследовано 142,3 кв. км. поверхности озера и 83 км. береговой линии ". - сообщили в ГосЧС.
Напомним, 29 октября в 13:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного отдела полиции, что возле села Орловка двое жителей села Котловина на плоскодонной алюминиевой лодке на веслах вышли в акваторию озера Кагул на рыбалку и не вернулись.