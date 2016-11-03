Зниклих на Одещині рибалок досі не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Рятувальники на Одещині продовжують пошуки двох рибалок, які зникли 29 жовтня в акваторії озера Кагул. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
“3 листопада пошуки відновлені. З початку пошукових робіт обстежено 142,3 кв. км. поверхні озера та 83 км. берегової лінії”. — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 29 жовтня о 13:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від чергового відділу поліції, що поблизу села Орлівка двоє жителів села Котловина на плоскодонному алюмінієвому човні на веслах вийшли в акваторію озера Кагул на рибалку та не повернулися.