Пропавшие в Луганской области разведчики до сих пор не вышли на связь - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. По состоянию на утро понедельника ситуация с пропавшей в Луганской области украинской группой разведчиков неизвестна. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.
"По состоянию на сегодня ситуация с украинской группой разведчиков неизвестна. На связь никто не выходил. Каждый раз спрашиваю, стало ли что-то известно. Но пока ничего не известно", - сказал Л.Матюхин.
Напомним, что группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений ВСУ, которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций и в назначенное время не вышла на связь