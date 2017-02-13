Пропавшие в Луганской области разведчики до сих пор не вышли на связь - штаб АТО

"По состоянию на сегодня ситуация с украинской группой разведчиков неизвестна. На связь никто не выходил. Каждый раз спрашиваю, стало ли что-то известно. Но пока ничего не известно", - сказал Л.Матюхин.

Напомним, что группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений ВСУ, которая дислоцируется в Луганской области, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций и в назначенное время не вышла на связь