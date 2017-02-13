Зниклі на Луганщині розвідувальники досі не вийшли на зв'язок - штаб АТО

"Станом на сьогодні ситуація з українською групою розвідувальників невідома. На зв’язок ніхто не виходив. Кожного разу запитую, чи стало щось відомо. Але поки що нічого не відомо", - сказав Л.Матюхін.

Нагадаємо, що група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів ЗСУ, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій і у визначений час не вийшла на зв'язок