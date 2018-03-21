Обесточенными остаются 18 населенных пунктов в 2 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По состоянию на 7 ч. 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецка - 7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между горной Гропа и горой Выход и начали его транспортировку к подножию горы Погорилец Верховинского района Прикарпатья.