Знеструмленими залишаються 18 населених пунктів у 2 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на 7 год. 21 березня залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у 2 областях, а саме: Миколаївська – 11 та Донецька – 7. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, о 12:50 рятувальники з Івано-Франківська знайшли тіло загиблого туриста між полониною Гропа та горою Вихід і почали його транспортування до підніжжя гори Погорілець Верховинського району Прикарпаття.