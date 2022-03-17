Нашли "лазейку" со стороны Европы: центр при СНБО предупредил о новом канале диверсии от оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует об угрозе попадания диверсантов на украинскую территорию под видом журналистов - оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы, пишет УНН.
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"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует об угрозе попадания диверсионных групп на украинскую территорию. На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы. Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today. Российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине. Могут также иметь название "Канал Redfish" или "Агентство Maffick", - указали в центре.
Дополнение
По состоянию на 15 марта от рук российских оккупантов в Украине пострадало уже по меньшей мере 35 журналистов, еще утром было известно о трех убитых. А уже позже 15 марта подтвердили гибель еще двух журналистов от рук захватчиков.