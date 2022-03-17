Нашли "лазейку" со стороны Европы: центр при СНБО предупредил о новом канале диверсии от оккупантов

Цитата

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует об угрозе попадания диверсионных групп на украинскую территорию. На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы. Они заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today. Российское агентство видеоновостей имеет офис в Берлине. Могут также иметь название "Канал Redfish" или "Агентство Maffick", - указали в центре.

Дополнение

По состоянию на 15 марта от рук российских оккупантов в Украине пострадало уже по меньшей мере 35 журналистов, еще утром было известно о трех убитых. А уже позже 15 марта подтвердили гибель еще двух журналистов от рук захватчиков.