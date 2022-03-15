Убийство оккупантами украинского журналиста и оператора FoxNews на Киевщине: открыто производство

Цитата

“Бучанской окружной прокуратурой Киевской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 15 марта 2 в селе Горенка результате артиллерийского обстрела вооруженными силами РФ снаряд попал в автомобиль.

Так, от полученных травм погиб оператор американского телеканала "FoxNews", гражданин Ирландии и смертельно травмировано журналистку - гражданку Украины.

Добавим

В Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Рено. Еще один журналист получил ранение.