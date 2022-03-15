Убийство оккупантами украинского журналиста и оператора FoxNews на Киевщине: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранители открыли производство из-за убийства оккупантами на Киевщине оператора телеканала FoxNews, гражданина Ирландии Пьера Закревского и украинской журналистки Александры Куршиновой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
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“Бучанской окружной прокуратурой Киевской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, 15 марта 2 в селе Горенка результате артиллерийского обстрела вооруженными силами РФ снаряд попал в автомобиль.
Так, от полученных травм погиб оператор американского телеканала "FoxNews", гражданин Ирландии и смертельно травмировано журналистку - гражданку Украины.
Добавим
В Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Рено. Еще один журналист получил ранение.