Вторгнення рф: внаслідок обстрілу загинув оператор FoxNews та українська журналістка - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у Telegram, передає УНН.
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За його словами, російські окупанти продовжують убивати журналістів.
"Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Куршинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині села Горенка", - написав радник глави МВС.
Він також додав, що їхній колега - журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений, але вижив. Лікарям довелося довелося ампутувати частину гомілки.
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Нагадаємо
В Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Ренауда. Ще один журналіст отримав поранення.