Вторжение рф: в результате обстрела погиб оператор FoxNews и украинская журналистка - Геращенко

Детали

По его словам, российские оккупанты продолжают убивать журналистов.

"Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части села Горенка", - написал советник главы МВД.

Он также добавил, что их коллега - журналист FoxNews Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось ампутировать часть голени.

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Напомним

В Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Ренауда. Еще один журналист получил ранение.