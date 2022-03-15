Вторжение рф: в результате обстрела погиб оператор FoxNews и украинская журналистка - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, передает УНН.
Детали
По его словам, российские оккупанты продолжают убивать журналистов.
"Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части села Горенка", - написал советник главы МВД.
Он также добавил, что их коллега - журналист FoxNews Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось ампутировать часть голени.
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Напомним
В Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Ренауда. Еще один журналист получил ранение.