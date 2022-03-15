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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5562 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Вбивство окупантами українського журналіста та оператор FoxNews на Київщині: відкрито провадження

Вбивство окупантами українського журналіста та оператор FoxNews на Київщині: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 81577 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через вбивство окупантами на Київщині оператора телеканалу FoxNews, громадянина Ірландії П'єра Закревського та української журналістки Олександри Куршинової. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Цитата

“Бучанською окружною прокуратурою Київської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомлені.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, 15 березня 2 в селі Горенка внаслідок артилерійського обстрілу збройними силами РФ снаряд влучив в автомобіль.

Так, від отриманих травм загинув оператор американського телеканалу "FoxNews", громадянин Ірландії та смертельно травмовано журналістку - громадянку України.

Додамо

В Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Рено. Ще один журналіст отримав поранення.

Українські Національні Новини

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