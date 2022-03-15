Вбивство окупантами українського журналіста та оператор FoxNews на Київщині: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через вбивство окупантами на Київщині оператора телеканалу FoxNews, громадянина Ірландії П'єра Закревського та української журналістки Олександри Куршинової. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
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“Бучанською окружною прокуратурою Київської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомлені.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 15 березня 2 в селі Горенка внаслідок артилерійського обстрілу збройними силами РФ снаряд влучив в автомобіль.
Так, від отриманих травм загинув оператор американського телеканалу "FoxNews", громадянин Ірландії та смертельно травмовано журналістку - громадянку України.
Додамо
В Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Рено. Ще один журналіст отримав поранення.