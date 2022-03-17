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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Знайшли "лазівку" з боку Європи: центр при РНБО попередив про новий канал диверсії від окупантів

Знайшли "лазівку" з боку Європи: центр при РНБО попередив про новий канал диверсії від окупантів

Київ • УНН

 • 81638 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсантів на українську територію під виглядом журналістів - окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи, пише УНН.

Цитата

"Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію. На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні. Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick", - вказали у центрі.

Доповнення

Станом на 15 березня від рук російських окупантів в Україні постраждало вже щонайменше 35 журналістів, ще на ранок було відомо про трьох убитих. А вже згодом 15 березня підтвердили загибель ще двох журналістів від рук загарбників.

Українські Національні Новини

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