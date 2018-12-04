Найдено 40 фейковых соцстраниц для распространения паники в пограничной с РФ области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Черниговской области в социальных сетях обнаружили более 40 фейковых страниц с содержанием, направленным на распространение панических настроений среди местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской облгосадминистрации, передает УНН.
"В социальных сетях обнаружено более 40 фейковых страниц, содержание которых носило провокационный характер и был направлен на распространение панических настроений среди жителей Черниговской области", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным соответствующих служб, в течение последних суток на территорию Украины не допущено 6 человек – граждан Российской Федерации.
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"В целом ситуация на границе с Россией в пределах Черниговской области является контролируемой", – добавили в ОГА.
Напомним, жителя Кировоградской области осудили за призывы через социальную сеть "ВКонтакте" к насильственной смене власти в стране.