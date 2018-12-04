Знайдено 40 фейкових соцсторінок для поширення паніки у прикордонній з РФ області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Чернігівській області у соціальних мережах виявили понад 40 фейкових сторінок зі змістом, направленим на поширення панічних настроїв серед місцевих жителів. Про це повідомила прес-служба Чернігівської облдержадміністрації, передає УНН.
"У соціальних мережах виявлено більше 40 фейкових сторінок, зміст яких носив провокаційний характер та був направлений на поширення панічних настроїв серед жителів Чернігівщини", – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними відповідних служб, упродовж останньої доби на територію України не допущено 6 осіб — громадян Російської Федерації.
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"Загалом ситуація на кордоні з Росією у межах Чернігівської області є контрольованою", – додали в ОДА.
Нагадаємо, жителя Кіровоградської області засудили за заклики через соціальну мережу "ВКонтакте" до насильницької зміни влади у країні.