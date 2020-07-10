"Сговор" РФ с талибами против США: в Пентагоне намерены принять меры в случае подтверждения информации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Пентагоне примут меры в отношении Российской Федерации, если информация о том, что Москва платила талибам за убитых американских солдат в Афганистане, подтвердится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Высокопоставленный военный на слушаниях в Конгрессе признал, что у Пентагона нет данных, подтверждающих факт сделки Москвы с талибами, но если информация подтвердится, Минобороны примет меры в отношении РФ", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в Минобороны США рассматривают меры против России, которые могут быть предприняты.
"Мы выясним, правда ли это. И если это правда, мы примем меры", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
В то же время, как уточняется, о каких именно мерах может идти речь, он говорить не стал.
Милли подчеркнул, что Вашингтон в течение многих лет знал о поддержке Москвой афганских групп, выступающих против правительства в Кабуле, добавило DW.
Напомним, газета New York Times опубликовала расследование авторы которого утверждают, что определенное подразделение российской военной разведки, связанное с попытками покушений в Европе в прошлом году, якобы предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане — в том числе американских военных.
По данным иностранных СМИ, Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в достоверности предоставленных ему разведывательных данных касательно "заговора" России с талибами против США.
Ранее Трамп заявлял, что его никогда не информировали о том, что российская разведка якобы предлагала денежное вознаграждение талибам за убийства американских военных в Афганистане.