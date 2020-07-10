"Змова" РФ із талібами проти США: у Пентагоні мають намір вжити заходів у разі підтвердження інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Пентагоні вживуть заходів щодо Російської Федерації, якщо інформація про те, що Москва платила талібам за убитих американських солдатів в Афганістані підтвердиться. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
"Високопоставлений військовий на слуханнях у Конгресі визнав, що у Пентагону немає даних, які б підтверджували факт угоди Москви з талібами, але якщо інформація підтвердиться, Міноборони вживе заходів щодо РФ", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що в Міноборони США розглядають заходи проти Росії, які можуть бути вжиті.
"Ми з'ясуємо, чи правда це. І якщо це правда, ми вживемо заходів", - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
Водночас, як уточнюється, про які саме заходи може йтися, він казати не став.
Міллі підкреслив, що Вашингтон протягом багатьох років знав про підтримку Москвою афганських груп, які виступають проти уряду в Кабулі, додало DW.
Нагадаємо, газета New York Times опублікувала розслідування автори якого стверджують, що певний підрозділ російської військової розвідки, пов'язаний зі спробами замахів в Європі торік, нібито пропонувало винагороди за успішні напади на коаліційні війська в Афганістані - у тому числі американських військових.
За даними іноземних ЗМІ, Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював сумніви у достовірності наданих йому розвідувальних даних щодо "змови" Росії з талібами проти США.
Раніше Трамп заявляв, що його ніколи не інформували про те, що російська розвідка нібито пропонувала грошову винагороду талібам за вбивства американських військових в Афганістані.