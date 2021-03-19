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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54521 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75600 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110695 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146193 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196243 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193728 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280131 просмотра

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Сменили имя на "Лосось", чтобы получить бесплатные суши

Сменили имя на "Лосось", чтобы получить бесплатные суши

Киев  •  УНН

 • 25288 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. За последние несколько дней около 150 жителей острова Тайвань сменили свое имя на "gui yu" (лосось) ради того, чтобы получить бесплатные суши. Об этом сообщается на информационном портале The Guardian, передает УНН.

Детали

В последние дни жители острова Тайвань "зачастили" в специальные учреждения, чтобы изменить свое имя на более странное - "gui yu" (лосось). Как оказалось, сеть суши-ресторанов Akindo Sushiro проводила очень интересную акцию. Условие - в течение двух дней посетитель, которого зовут "gui yu" (лосось), сможет получить бесплатную порцию любых суши для себя и пятерых друзей. Так, около 150 граждан решили сменить свое имя, чтобы бесплатно поесть.

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В Тайване изменить имя можно трижды, поэтому жители не шли на большой риск, когда сделали такой шаг. Однако местный чиновник обжаловал такую идею и призвал жителей быть более рациональными в этом.

Один из участников акции рассказал, что поел примерно на 7000 тайваньских долларов, поэтому еще долго не решится насладиться блюдом японской кухни.

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