Сменили имя на "Лосось", чтобы получить бесплатные суши

Детали

В последние дни жители острова Тайвань "зачастили" в специальные учреждения, чтобы изменить свое имя на более странное - "gui yu" (лосось). Как оказалось, сеть суши-ресторанов Akindo Sushiro проводила очень интересную акцию. Условие - в течение двух дней посетитель, которого зовут "gui yu" (лосось), сможет получить бесплатную порцию любых суши для себя и пятерых друзей. Так, около 150 граждан решили сменить свое имя, чтобы бесплатно поесть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин урегулировал вопрос изменения отчество с 14 лет и повторного изменения отчество

В Тайване изменить имя можно трижды, поэтому жители не шли на большой риск, когда сделали такой шаг. Однако местный чиновник обжаловал такую идею и призвал жителей быть более рациональными в этом.

Один из участников акции рассказал, что поел примерно на 7000 тайваньских долларов, поэтому еще долго не решится насладиться блюдом японской кухни.