Змінили ім’я на “Лосось”, щоб отримати безкоштовні суші

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Останніми днями жителі острова Тайвань “зачастили” до спеціальних установ, аби змінити своє ім’я на більш дивне — “gui yu” (лосось). Як виявилось, мережа суші-ресторанів Akindo Sushiro проводила дуже цікаву акцію. Умова — протягом двох днів відвідувач, якого звати “gui yu” (лосось), зможе отримати безкоштовну порцію будь-яких суші для себе і п’ятьох друзів. Так, близько 150 громадян вирішили змінити своє ім’я, аби безкоштовно поїсти.

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У Тайвані змінити ім’я можна тричі, тому жителі не йшли на великий ризик, коли вчинили такий крок. Проте місцевий чиновник оскаржив таку ідею та закликав мешканців бути більш раціональними щодо цього.

Один із учасників акції розповів, що поїв приблизно на 7 тисяч тайванських доларів, тому ще довго не наважиться насолодитись стравою японської кухні.