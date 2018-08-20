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Изменения в работе транспорта 20 и 22 августа: список маршрутов

Киев • УНН

 • 8824 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сегодня ориентировочно с 15:00 изменится направление многих маршрутов общественного транспорта в столице. Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”, передает УНН.

Изменения в работе транспорта 20 и 22 августа: список маршрутов

“20 и 22 августа ориентировочно с 15:00 до завершения тренировки военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники будут внесены изменения в работу общественного транспорта”, — говорится в сообщении.

• автобусы маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

• троллейбусы маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;
• трамваи маршрута № 18.

С 19:00 до окончания мероприятий в связи с перекрытием движения транспортных средств по ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) — Бессарабская площадь — ул. Крещатик — Майдан Незалежности — ул. Крещатик до Европейской площади и во время прохождения колонн предусмотрено временное приостановление движения:

• автобусов маршрутов №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;
• троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92н, 93Н;
• трамваев маршрутов №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Также внесены изменения в трассы движения ряда автобусных и троллейбусных маршрутов:

• автобусов маршрута № 5 — от ул. Изюмской до ул. Деловой;
• автобусов маршрута № 24 на двух участках: от железнодорожного вокзала “Центральный” до Софийской площади;
• от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро “Арсенальная”;
• автобусов маршрута № 62 — от Ботанического сада до станции метро “Арсенальная”;
• автобусов маршрута № 69 — от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
• автобусов маршрута № 114 — от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по собственному маршруту, далее — ул. Хорива — ул. Почайнинская — ул. Сковороды — Контрактовая площадь — ул. Межигорская — ул. Электриков — ул. Набережно-Рыбальская, дальше по собственному маршруту;
• автобусов маршрута № 118 от ул. Милославской до станции метро “Дворец спорта”;
• автобусов маршрута № 137Н от станции метро “Харьковской” до станции метро “Дворец спорта”;
• троллейбусов маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала “Южный”;
• троллейбусов маршрута № 9 от Международного аэропорта “Киев” (Жуляны) до железнодорожного вокзала “Южный”;
• троллейбусов маршрутов №№ 5, 8, 17, 93Н соответственно от ул. Белицкой, ул. Смелянского, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской до Воздухофлотского путепровода;
• троллейбусов маршрута № 12 от станции метро “Васильковская” до станции метро “Лыбидская”;
• троллейбусов маршрута № 14 от Ботанического сада до станции метро “Дворец спорта”;
• троллейбусов маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)
• троллейбусов маршрута № 91н от ул. Милославской до станции метро “Лыбидская”.

Напомним, 20 и 22 августа центр города перекроют в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости.

Как сообщал УНН, появилась программа праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.

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