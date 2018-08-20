Зміни у роботі транспорту 20 і 22 серпня: список маршрутів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні орієнтовно з 15:00 зміниться напрям багатьох маршрутів громадського транспорту у столиці. Про це повідомили у КП “Київпастранс”, передає УНН.
“20 та 22 серпня орієнтовно із 15:00 до завершення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки буде внесено зміни у роботу громадського транспорту”, — йдеться у повідомленні.
• автобуси маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;
• тролейбуси маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;
• трамваї маршруту № 18.
Із 19:00 до закінчення заходів у зв’язку із перекриттям руху транспортних засобів на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) — Бессарабська площа — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності — вул. Хрещатик до Європейської площі та під час проходження колон передбачено тимчасове призупинення руху:
• автобусів маршрутів №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;
• тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;
• трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 16, 18, 19.
Також внесено зміни у траси руху низки автобусних та тролейбусних маршрутів:
• автобусів маршруту № 5 — від вул. Ізюмської до вул. Ділової;
• автобусів маршруту № 24 на двох ділянках: від залізничного вокзалу “Центральний” до Софійської площі;
• від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро “Арсенальна”;
• автобусів маршруту № 62 — від Ботанічного саду до станції метро “Арсенальна”;
• автобусів маршруту № 69 — від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
• автобусів маршруту № 114 — від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за власним маршрутом, далі — вул. Хорива — вул. Почайнинська — вул. Сковороди — Контрактова площа — вул. Межигірська — вул. Електриків — вул. Набережно-Рибальська, далі за власним маршрутом;
• автобусів маршруту № 118 від вул. Милославської до станції метро “Палац спорту”;
• автобусів маршруту № 137Н від станції метро “Харківської” до станції метро “Палац спорту”;
• тролейбусів маршруту № 3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу “Південний”;
• тролейбусів маршруту № 9 від Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни) до залізничного вокзалу “Південний”;
• тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 17, 93Н відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;
• тролейбусів маршруту № 12 від станції метро “Васильківська” до станції метро “Либідська”;
• тролейбусів маршруту № 14 від Ботанічного саду до станції метро “Палац спорту”;
• тролейбусів маршрутів №№ 40, 40к від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);
• тролейбусів маршруту № 91Н від вул. Милославської до станції метро “Либідська”.
Нагадаємо, 20 і 22 серпня центр міста перекриють у зв’язку із підготовкою до святкування Дня незалежності.
Як повідомляв УНН, з’явилась програма святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.