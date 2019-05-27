Изменения в Кодекс о недрах планируют разработать до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Государственная служба геологии и недр Украины планирует завершить разработку изменений в Кодекс о недрах до 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Государственная служба геологии и недр Украины планирует до конца 2019 года завершить разработку изменений в Кодекс о недрах", - цитирует пресс-служба председателя Госгеонедр Олега Кирилюка.
"Для эффективного недропользования Украине просто необходим новый Кодекс о недрах", - отметил Кирилюк.
Подготовка нового Кодекса о недрах относится к числу главных задач Госгеонедр на 2019 год, указали в ведомстве.
Кроме того, запланировано обеспечить приход новых игроков на рынок добычи ресурсов в Украине, дальнейшее дерегулирование, а вместе с тем повышение уровня эффективности использования недр.
По словам Олега Кирилюка, "рассчитывать в этом году на принятие новой редакции Кодекса сложно, потому что это год выборов, но вполне реально завершить подготовку документа и передать его в Верховную Раду", сообщили в Госгеонедра.
Напомним, 6 марта Государственная служба геологии и недр Украины провела первые онлайн-аукционы по продаже лицензии на разведку и добычу нефти и газа на площадке "ProZorro.Продажи".