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Изменения в Кодекс о недрах планируют разработать до 2020 года

Изменения в Кодекс о недрах планируют разработать до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 10820 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Государственная служба геологии и недр Украины планирует завершить разработку изменений в Кодекс о недрах до 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Государственная служба геологии и недр Украины планирует до конца 2019 года завершить разработку изменений в Кодекс о недрах", - цитирует пресс-служба председателя Госгеонедр Олега Кирилюка.

"Для эффективного недропользования Украине просто необходим новый Кодекс о недрах", - отметил Кирилюк.

Подготовка нового Кодекса о недрах относится к числу главных задач Госгеонедр на 2019 год, указали в ведомстве.

Кроме того, запланировано обеспечить приход новых игроков на рынок добычи ресурсов в Украине, дальнейшее дерегулирование, а вместе с тем повышение уровня эффективности использования недр.

По словам Олега Кирилюка, "рассчитывать в этом году на принятие новой редакции Кодекса сложно, потому что это год выборов, но вполне реально завершить подготовку документа и передать его в Верховную Раду", сообщили в Госгеонедра.

Напомним, 6 марта Государственная служба геологии и недр Украины провела первые онлайн-аукционы по продаже лицензии на разведку и добычу нефти и газа на площадке "ProZorro.Продажи".

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