Зміни до Кодексу про надра планують розробити до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Державна служба геології та надр України планує завершити розробку змін до Кодексу про надра до 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
"Державна служба геології та надр України планує до кінця 2019 року завершити розробку змін до Кодексу про надра," - цитує прес-служба голову Держгеонадр Олега Кирилюка.
"Для ефективного надровикористання Україні просто необхідний новий Кодекс про надра", - зазначив Кирилюк.
Підготовка нового Кодексу про надра належить до числа головних завдань Держгеонадр на 2019 рік, вказали у відомстві.
Окрім того, заплановано забезпечити прихід нових гравців на ринок видобутку ресурсів в Україні, подальшу дерегуляцію, а разом з тим підвищення рівня ефективності використання надр.
За словами Олега Кирилюка, "розраховувати в цьому році на прийняття нової редакції Кодексу складно, бо це рік виборів, але цілком реально завершити підготовку документа і передати його до Верховної Ради", повідомили у Держгеонадра.
Нагадаємо, 6 березня Державна служба геології та надр України провела перші онлайн-аукціони з продажу ліцензії на розвідку та видобування нафти й газу на майданчику “ProZorro.Продажі”.