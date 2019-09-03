Смена в лагере сборной Украины: Шевченко вызвал голкипера

В связи с неопределенностью ситуации с стража ворот "Динамо" Дениса Бойко, для выяснения сроков лечения которого необходимо сделать МРТ, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение вызвать в состав национальной команды Панькова.

Для голкипера "Александрии" это уже второй вызов в ряды "сине-желтых". Впервые спортсмена пригласили на предыдущий, июньский сбор, который он отработал полностью, хотя пока и не дебютировал за главную команду страны.

Отметим, что Панькив в этом сезоне сыграл за "Александрию" в 6 поединках в которых пропустил 10 голов.

Добавим, сборная Украины начала тренировочный сбор и 7 сентября проведет гостевой поединок отбора на Евро-2020 против Литвы.