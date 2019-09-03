Зміна в таборі збірної України: Шевченко викликав голкіпера
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Голкіпер "Олександрії" Юрій Паньків отримав виклик до лав збірної України з футболу, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
У зв‘язку з невизначеністю ситуації щодо стража воріт "Динамо" Дениса Бойка, для з’ясування термінів лікування якого необхідно зробити МРТ, головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийняв рішення викликати до складу національної команди Паньківа.
Для голкіпера "Олександрії" це вже другий виклик до лав "синьо-жовтих". Уперше спортсмена було запрошено на попередній, червневий збір, який він відпрацював повністю, хоча поки що й не дебютував за головну команду країни.
Відзначимо, що Паньків цього сезону відіграв за "Олександрію" в 6 поєдинках в яких пропустив 10 голів.
Додамо, збірна України розпочала тренувальний збір і 7-го вересня проведе гостьовий поєдинок відбору на Євро-2020 проти Литви.