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СМИ: журналист, который допустил ошибку в репортаже ABC о Трампе, покинул телеканал

СМИ: журналист, который допустил ошибку в репортаже ABC о Трампе, покинул телеканал

Киев  •  УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Журналист американского телеканала ABC Брайан Росс, который допустил ошибку в репортаже о президенте США Дональде Трампе и его бывшем помощнике по вопросам национальной безопасности Майкл Флинна, покинул пост. Об этом сообщило интернет-издание The Huffington Post, передает УНН.

Росс в декабре прошлого года был временно отстранен от работы после того, как он выступил с репортажем, в котором, ссылаясь на анонимный источник, заявил, будто бы Трамп во время предвыборной кампании в США в 2016 году просил Флинна наладить контакты с представителями России. Впоследствии выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.

Как отмечает The Huffington Post, 69-летний Росс сам принял решение покинуть телеканал. Вместе с ним ушла продюсер Ронда Швартц, работавшая с репортером. Они специализировались на журналистских расследованиях и были удостоены многих профессиональных наград за свои материалы. Всего Росс, считающийся одним из ветеранов американской журналистики, проработал на ABC более 20 лет.

Скандал с недостоверным материалом негативно сказался на репутации телеканала. ABC преподнес тогда новость как сенсацию, однако впоследствии был вынужден признать ошибку. Телеканал отметил, что источник журналиста оговорился и на самом деле имел в виду, что Трамп уже после выборов, будучи избранным президентом, просил Флинна связаться с представителями РФ, чтобы обсудить вопросы, касающиеся в том числе совместной работы в сфере борьбы с терроризмом. Объяснения и правка изначальной информации последовали лишь спустя несколько часов после того, как Росс выступил с репортажем в прямом эфире.

Ошибочная новость способствовала резкому обрушению на биржевом рынке. Индекс Dow Jones рухнул в день, когда был передан репортаж, более чем на 350 пунктов. ABC пришлось выступить тогда с официальными извинениями.

Как сообщал УНН, Трамп раскритиковал The Washington Post за ссылки на несуществующие источники.

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