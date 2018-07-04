ЗМІ: журналіст, який допустив помилку у репортажі ABC про Трампа, покинув телеканал

Росс в грудні минулого року був тимчасово відсторонений від роботи після того, як він виступив з репортажем, в якому, посилаючись на анонімне джерело, заявив, нібито Трамп під час передвиборної кампанії в США в 2016 році просив Флінна налагодити контакти з представниками Росії. Згодом з’ясувалося, що дана інформація не відповідала дійсності.

Як зазначає The Huffington Post, 69-річний Росс сам прийняв рішення покинути телеканал. Разом з ним пішла продюсер Ронда Швартц, яка працювала з репортером. Вони спеціалізувалися на журналістських розслідуваннях і були удостоєні багатьох професійних нагород за свої матеріали. Всього Росс, який вважається одним з ветеранів американської журналістики, пропрацював на ABC більше 20 років.

Скандал з недостовірним матеріалом негативно позначився на репутації телеканалу. ABC підніс тоді новину як сенсацію, однак згодом був змушений визнати помилку. Телеканал зазначив, що джерело журналіста обмовилося і насправді мало на увазі, що Трамп уже після виборів, будучи обраним президентом, просив Флінна зв’язатися з представниками РФ, щоб обговорити питання, що стосуються в тому числі спільної роботи в сфері боротьби з тероризмом. Пояснення і правка початкової інформації пішли лише через кілька годин після того, як Росс виступив з репортажем в прямому ефірі.

Помилкова новина сприяла різкому обвалення на біржовому ринку. Індекс Dow Jones впав у день, коли був переданий репортаж, більш ніж на 350 пунктів. ABC довелося виступити тоді з офіційними вибаченнями.

Як повідомляв УНН, Трамп розкритикував The Washington Post за посилання на неіснуючі джерела.