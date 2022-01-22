СМИ: Евросоюз разработал план, чтобы смягчить ущерб для своей экономики в случае введения санкций против РФ

КИЕВ. 22 января. УНН. Европейский Союз разработал план по смягчению ущерба для своей экономики от возможных санкций, которые правительство может ввести в отношении России в случае вторжения российских войск в Украину. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники в европейском правительстве, передает УНН.