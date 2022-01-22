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ЗМІ: Євросоюз розробив план, щоб пом'якшити збитки для своєї економіки у разі запровадження санкцій проти РФ

ЗМІ: Євросоюз розробив план, щоб пом'якшити збитки для своєї економіки у разі запровадження санкцій проти РФ

Київ • УНН

 • 20348 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Європейський Союз розробив план щодо пом'якшення шкоди для своєї економіки від можливих санкцій, які уряд може ввести щодо Росії у разі вторгнення російських військ в Україну. Про це пише іспанська газета El Pais з посиланням на дипломатичні джерела в Європейському уряді, передає УНН.

Деталі

За інформацією відомства, Євросоюз введе санкції практично одночасно з Великою Британією і США. Відзначається, що заходи різняться від припинення будь-якого виду економічного співробітництва з Росією до різкого скорочення торгових відносин, включаючи імпорт російського газу і нафти.

Газета зазначає, що на випадок можливого удару по економіці, Брюссель підготував план для "пом'якшення збитку". Ця ініціатива буде обговорюватися в понеділок на закритій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка пройде в Брюсселі на чолі з головою дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

El Pais зазначає, що у зустрічі може взяти участь держсекретар США Ентоні Блінкен, який приєднається онлайн. Метою даної зустрічі буде визначення сценаріїв і реакцій, які може викликати кожна з санкцій.

При цьому наголошується, що підготовлені ініціативи не є перешкодою для підтримки відкритими шляху для переговорів з Москвою.

Додамо

Європейський Союз попередив Росію про масштабні санкції у разі подальшої агресії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем щодо ситуації навколо України.

Боррель повідомив про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС минулого тижня і підтвердив, що в Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог з так званих "гарантій безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, Закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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