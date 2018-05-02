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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: Елизавета II впервые увидела своего новорожденного правнука

Киев • УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Королева Великобритании Елизавета II во вторник впервые увидела своего новорожденного правнука, принца Кембриджского Луи Артура Чарльза. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передает УНН.

СМИ: Елизавета II впервые увидела своего новорожденного правнука

По информации издания, чтобы увидеть новорожденного, Ее Величество приехала из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец, резиденцию герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, родителей малыша.

Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля, став шестым правнуком королевы. Он занял пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, отца и брата с сестрой. Младенец автоматически сместил на одну позицию всех претендентов на престол.

Как сообщал УНН, в принц Луи получил свидетельство о рождении.

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