СМИ: Елизавета II впервые увидела своего новорожденного правнука
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Королева Великобритании Елизавета II во вторник впервые увидела своего новорожденного правнука, принца Кембриджского Луи Артура Чарльза. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передает УНН.
По информации издания, чтобы увидеть новорожденного, Ее Величество приехала из Виндзорского замка в Кенсингтонский дворец, резиденцию герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт, родителей малыша.
Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля, став шестым правнуком королевы. Он занял пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, отца и брата с сестрой. Младенец автоматически сместил на одну позицию всех претендентов на престол.
Как сообщал УНН, в принц Луи получил свидетельство о рождении.