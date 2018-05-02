ЗМІ: Єлизавета II вперше побачила свого новонародженого правнука
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II у вівторок вперше побачила свого новонародженого правнука, принца Кембриджського Луї Артура Чарльза. Про це повідомила газета The Daily Telegraph, передає УНН.
За інформацією видання, щоб побачити новонародженого, Її Величність приїхала з Віндзорського замку у Кенсінгтонський палац, резиденцію герцога і герцогині Кембриджських Вільяма і Кейт, батьків малюка.
Луї Артур Чарльз з’явився на світ 23 квітня, ставши шостим правнуком королеви. Він посів п’яте місце у черзі престолонаслідування після свого дідуся принца Уельського Чарльза, тата і брата з сестрою. Немовля автоматично змістив на одну позицію всіх претендентів на престол.
Як повідомляв УНН, у принц Луї отримав свідоцтво про народження.